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20:05   18 Декабря 2019
Россия

Врач рассказала об опасности аномально теплой зимы

Врач рассказала об опасности аномально теплой зимы

Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, чем может быть опасна для россиян аномально теплая зима, и как ее пережить. Она отметила, что есть люди, которые тяжело переносят изменения погодных условий.

Среди них — страдающие бронхиальной астмой, а также заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. Понижение  атмосферного давления чувствуют гипотоники, подчеркнула врач. У таких людей случается одышка, мигрень и ощущение нехватки воздуха.

Погодные аномалии затрагивают и самочувствие аллергиков. У них могут обостриться инфекционные осложнения.

Повышенная влажность способствует распространению простудных инфекций. Также на здоровье человека серьезно влияют магнитные бури. Они затрагивают работу гипофиза, отвечающего за функционирование всех желез внутренней секреции. Из-за этого может нарушиться сон, сбиваются биоритмы, затем появляются неврозы и хроническая усталость.

«Страдает вегетативная нервная система», — пояснила кардиолог «Вечерней Москве».

Чтобы смягчить влияние температурных аномалий, Нассибулина посоветовала соблюдать режим сна, регулярно питаться и почаще гулять.  

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Автор: Арсений Аскольский
#здоровье #тепло #зима

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