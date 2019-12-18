Также в ведомстве отметили, что некоторые пункты закона об особом статусе Донбасса требуют пересмотра и корректировки.

В среду, 18 декабря, Департамент информации и печати МИД России опубликовал комментарий, где разместил мнение ведомства по поводу «законодательной активности на Украине». В сообщении говорится о том, что после саммита «нормандской четверки» президент Владимир Зеленский действительно предпринял необходимые меры, связанные с реализацией Минских соглашений, к примеру, продлил закон об особом статусе Донбасса и ввел законопроект о децентрализации власти, однако, по мнению ведомства, стоит присмотреться к деталям.

«Так, продление закона об особом статусе Донбасса образца 2014 года, хотя и является шагом в правильном направлении, но не может считаться выполнением "Комплекса мер" 2015 года и решений "нормандских" саммитов. Эти договоренности предписывают Киеву согласовать с Донецком и Луганском все правовые аспекты особого статуса для обеспечения его действия на постоянной основе. Наряду с законом, это подразумевает принятие конституционных изменений и нормативных актов», — пишет департамент.

В комментарии также отмечается, что многие положения закона устарели и требуют пересмотра. Также отмечается, что подобная ситуация сложилась и с конституционными правками, где, по словам представителей департамента, речь идет скорее не о децентрализации, а о смене административного устройства страны. Но главное в том, подчеркнуто в комментарии, что в законопроекте нет никаких упоминаний об особом статусе Донбасса.