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19:52   18 Декабря 2019
Россия

ФССП запретила выезд из страны ста тысячам москвичей из-за долгов по кредитам

ФССП запретила выезд из страны ста тысячам москвичей из-за долгов по кредитам

Федеральная служба судебных приставов запретила выезд из России ста тысячам москвичей из-за долгов по кредитам, об этом сообщает «Интерфакс».

Так, более 100 тысяч жителей Москвы имеют долг по кредитам суммарно почти на 153,5 миллиарда рублей. Еще 32 тысячи жителей столицы не смогли выехать из России в 2019 году из-за долгов по алиментам, эта сумма превысила семь миллиардов рублей. 48 тысяч человек не смогли отправиться на отдых или в командировки в другую страну, так как имеют долги за ЖКУ, общая сумма превышает четыре миллиарда рублей.

Среди должников по налогам и сборам 12,5 тысячи москвичей, сумма превысила 1,6 миллиарда рублей. Из-за административных штрафов выехать не смогли 8,8 тысячи человек.

Как отметили в ФССП, с начала 2019 года ведомство вынесло 336 тысяч постановлений, временно ограничивающих права столичных должников. Общая сумма составила 608 миллиардов рублей.

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество #долги #кредиты #фссп

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