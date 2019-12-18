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20:13   18 Декабря 2019
Весь мир

Западные спецслужбы лишили африканскую оппозицию права говорить – Малькевич

Западные спецслужбы лишили африканскую оппозицию права говорить – Малькевич

Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич уверен, что Википедия удалила страницу об африканской активистки  Натали Ямб, ранее депортированную из Кот-д'Ивуара после высказываний на форуме Россия — Африка, по заказу спецслужб Запада.

«Очевидно, что это скоординированные действия — им поступает команда, и они быстро ее отрабатывают», — сказал Nation News Малькевич.

Эксперт считает, что в этом деле явно замешан Запад. Ведь высланная из Кот-д'Ивуара ивуарийка, чью биографию позже стерли со страниц Википедии, — не просто активистка, но и известный общественный деятель. Ямб неоднократно высказывалась о постколониальном господстве французов в африканском регионе, критикуя президента Кот-д'Ивуара Алассана Уаттары и дружественного ему президента Франции Эммануэля Макрона. Последняя речь женщины на саммите Россия — Африка в Сочи 24 октября, стала для спецслужб последней каплей.

«Википедия стала источником информации для людей, которым лень ее искать, — поясняет Малькевич. — И когда ты удаляешь профиль человека — ты в какой-то степени «убиваешь» его. Эта женщина не просто активистка, она общественный деятель. Ее любят и уважают».

Не менее жестко с Ямб поступила и администрация социальной сети Facebook. Координатор Ассоциации свободных исследований и международного сотрудничества (AFRIC) Майкл Чеува рассказал о ролике с активисткой, за который его аккаунт заблокировали в соцсети Цукерберга.

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Автор: Александра Щербакова
#малькевич #натали ямб

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