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19:53   18 Декабря 2019
Россия

Фадеев жестко раскритиковал Первый канал за «абсурдные передачи» в Новый год

Фадеев жестко раскритиковал Первый канал за «абсурдные передачи» в Новый год

Музыкальный продюсер Максим Фадеев объяснил, зачем центральные телеканалы показывают «абсурдные передачи» в новогодние праздники. По его словам, за этим стоят непосредственно руководители каналов.

В беседе с «Царьградом» он признался, что в последние годы даже не смотрел передачи, где всем известные звезды празднуют свои «огоньки». Фадеев уверен, что причину такого застоя, в частности, на Первом канале, нужно спрашивать у Константина Эрнста.

«Он все знает: куда что делось, кто делся. Вы у него узнайте, этот человечек знает все, кого он куда распихал, кому он что запрещал...  Пока на этом телеканале сидит этот полупрофессионал уже, полупокер, мы будем иметь то, что мы имеем», — подчеркнул Фадеев.

По его словам, «пока Эрнст сидит на этом стуле», многочисленные неактуальные новогодние эфиры на ТВ будут продолжаться. Продюсер отметил, что от главы Первого канала в этом плане не отстают и другие медиаменеджеры.

«Мы так и будем хавать это д*****ще, которое нам суют», — добавил он.

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Автор: Арсений Аскольский
#фадеев

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