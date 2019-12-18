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19:30   18 Декабря 2019
Весь мир

Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов обсудил с коллегой из США ситуацию в Сирии

Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов обсудил с коллегой из США ситуацию в Сирии

Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов встретился с американским коллегой генералом Марком Милли и обсудил ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает министерство обороны России.

В сообщении отмечается, что Герасимов и Милли обсудили тему стратегической стабильности в Сирии и других регионах. Кроме того, военачальники пообщались на тему мер предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон.

В Минобороны РФ подчеркнули, что общение было конструктивным.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #сирия #весь мир

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