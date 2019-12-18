Археологи в Китае нашли гробницу возрастом около 1300 лет

Археологи обнаружили гробницу возрастом около 1300 лет времен династии Тан на северо-западе Китая в деревне Яньцун. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Институт археологии провинции Шэньси в среду, 18 декабря.

Найденная гробница — усыпальница Сюэ Шао — первого мужа принцессы Тайпин, дочери императора Гаоцзуна династии Тан. Длина находки составляет 34,68 метра, а глубина — 11,11 метра.

Кроме того, ученые нашли квадратную надгробную плиту, на которой нанесены 600 иероглифов эпитафией. На ней приведены родословная, должность, причина смерти, время погребения и потомство.

Раскопки проводились с августа по декабрь 2019 года. Археологи нашли около 120 реликвий, в основном разрисованные керамические фигуры.