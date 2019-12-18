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19:35   18 Декабря 2019
Россия

Анатолий Васильев возвращается в «Сваты», несмотря на ссору с Добронравовым

Анатолий Васильев возвращается в «Сваты», несмотря на ссору с Добронравовым

Звезда сериала «Сваты» Анатолий Васильев, сыгравший Юрия Ковалева, возвращается в полюбившийся россиянам телепроект. Об этом стало известно в среду, 18 декабря. 

По данным журнала «StarHit», герой 73-летнего Анатолия Васильева в новом сезоне сыграет того же человека, но в другом времени. Известно, что герои в сериале будут молодыми, а персонаж Васильева сценаристы представят в воспоминаниях. 

Однако сам актер комментировать новость отказался. Васильев заявил журналистам портала «Life.ru», попросившим прокомментировать возвращение в легендарный сериал, что впервые слышит такую новость. 

«Комментировать ничего не буду, потому что от вас слышу это вообще впервые»,  — сказал артист.

Герой Васильева по сериалу умер из-за проблем с сердцем. Актер снимался в четырех сезонах, однако покинул проект из-за конфликта с коллегой по съемочной площадке Федором Добронравовым. Васильев считал, что в сериал следует привнести драматизм и убрать шутки, а Добронравов предложил ему снимать свое кино. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #васильев #добронравов #сваты

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