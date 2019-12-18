Данные Совета безопасности говорят о том, что на текущий момент все свои основные силы террористы из запрещенной на территории России организации ИГИЛ* бросили на закрепление своего присутствия в Афганистане.

Член экспертного совета «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александр Перенжджиев уверен, что вторжение боевиков на территории Центральной Азии может стать началом образования нового, азиатского ИГИЛ* (организация запрещена на территории РФ).

Заявление о том, что запрещенная на территории России группировка «Исламское государство» продолжает укореняться в Афганистане и готовит базу для вторжения в Центральную Азию сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Основные усилия игиловцы сосредоточивают на закреплении своего присутствия на севере Афганистана, где уже сосредоточено свыше двух тысяч боевиков, для противодействия талибам («Талибан» — запрещенная в РФ террористическая группировка) и подготовки плацдарма для вторжения в регион Центральной Азии через Таджикистан и Туркменистан», — заявил он во время своего выступления в Тегеране на встрече секретарей Совбезов и советников по национальной безопасности по Афганистану.

Политолог Александр Перенджиев обратил внимание на то, что скорее всего такие действия боевиков направлены на то, чтобы переформировать существующие террористические организации в Афганистане и создать новую.

«Обернуться это может тем, что мы будем иметь дело с формированием азиатского ИГИЛ*. Сложность будет заключаться в том, что территория его распространения может оказаться очень обширной и в борьбу с ним будут вовлечены многие страны. Самое опасное, что непосредственно под удар подставляются союзники и партнеры России: Таджикистан, Киргизия, Казахстан», — пояснил эксперт в беседе с «НьюИнформ».

Перенджиев отметил, что действия ИГИЛ* не ограничиваются террористическими актами, в них входит также первоклассная пропаганда, вербовка новых членов организации и не только. Кроме того, он убежден, что захватывая новые земли, террористы создают территорию, на которой могут укрываться различные преступники, из-за этого растет уровень обычной преступности.

«В связи с этим повышается степень обычной преступности. Это серьезная угроза национальной безопасности России, наших союзников и партнеров», — подвел итог своим размышлениям политолог.

Немногим ранее Федеральное агентство новостей опубликовало серию материалов о Сирии, на территории которой орудуют террористические бандформирования. В первом материале говорится о сотрудничестве с ИГ* либерального журналиста, автора фейков о ЧВК «Вагнера» Дениса Короткова. Второй материал серии был посвящен доказательствам того, что США незаконно распродают сирийские ресурсы. В третьем тексте рассказывается о том, как россияне добиваются успехов, помогая восстановить мирную жизнь в САР. В четвертой публикации журналисты ФАН рассказали, как США организовали в России целую сеть СМИ, которые распространяют вбросы боевиков.

* Организация запрещена на территории РФ.