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19:16   18 Декабря 2019
Россия

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершили

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершили

Росавтодор дал разрешение на запуск в эксплуатацию достроенной железнодорожной ветки Крымского моста. Представители агентства приняли достроенный участок. Таким образом строительство железнодорожной части моста в Крым официально завершено.

Последние выездные проверки Ростехнадзора состоялись в декабре 2019 года, тогда же ведомство выдало заказчику заключение о соответствии. Сейчас приемку объекта провела специальная комиссия в составе представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора.

На следующей неделе дорогу передадут на баланс содержателю, оператором будет выступать ФГУП «Крымская железная дорога» города Симферополя, оператором пассажирских перевозок — компания «Гранд Сервис Экспресс» из Москвы.

 

Первый поезд в Севастополь из Петербурга отправится 23 декабря, из Москвы в Симферополь — на следующий день. Таким образом первый пассажирский поезд проедет в Крым по новому мосту 25 декабря.

Накануне стало известно, что поезда из Крыма в Москву и Петербург будут провожать под марш «Прощание славянки».

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #крым #общество #крымский мост

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