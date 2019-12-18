Названа причина массового задержания израильтян в Домодедово

Задержание нескольких десятков израильтян в московском аэропорту Домодедово связано с нарушение миграционного законодательства. Об этом в среду, 18 декабря, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источники.

Как пишет издание, российские пограничники потребовали у израильтян въездные визы, несмотря на то, что между Россией и Израилем действует безвизовый режим. Информацию об этом также подтвердили в израильском посольстве.

Ранее стало известно, что в Домодедово были задержаны 40 израильтян. Инцидент прокомментировали в посольстве Израиля в Москве. Представители ведомства выразили надежду, что в будущем подобные вопросы будут решаться лучшим образом.