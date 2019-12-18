Эксперты назвали самую дорогую улицу в мире

Консалтинговое агентство Knight Frank назвало 57-ю улицу в Нью-Йорке самой дорогой в мире. За последние пять лет здесь заключили сделок по элитной недвижимости на общую сумму более чем в 25 миллионов долларов (1,6 миллиарда рублей).

Всего с 2015 года на 57-й улице была заключена 41 такая сделка. Ее средняя стоимость составила 38,5 миллиона долларов (2,4 миллиарда рублей).

На втором месте — Mount Nicholson Road в Гонконге. На ней заключили 35 сделок. При этом средняя стоимость сделки оказалась больше — 81,8 миллиона долларов (5,1 миллиарда рублей). Третью строчку в рейтинге заняла Central Park South в Нью-Йорке — 32 сделки по средней цене 44,9 миллиона долларов (2,8 миллиарда рублей).

Также в ТОП-5 попали Park Avenue (Нью-Йорк) и площадь Гросвенор (Лондон).