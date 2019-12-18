ФАН поздравил Венедиктова с Днем рождения, отметив его преданность мечте разрушить Россию
Федеральное агентство новостей поздравило главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова с Днем рождения. Журналисту исполнилось 64 года.
Венедиктов, как и его кумир, 40-й президент США Рональд Рейган, упрямо пытается разрушить Россию, пишет ФАН. Причем делает это журналист искусно, проявляя блестящие навыки общения.
«Вам удается поддерживать связи с западными структурами и олигархами, что абсолютно не мешает Вам работать на государство и получать от него финансирование в "Газпром-медиа"», — отмечает агентство.
Жаль, что опыт преподавания в школе не помог в воспитании сына — Алексея. Венедиктов-младший бегает от службы в армии, замешан в нелегальной продаже алкоголя, пишет экстремистские комментарии в соцсетях, опасно водит и провоцирует ДТП.
«Вы замечательный друг, который "эвакуирует" своих товарищей за границу от любых опасностей в России. Алексей Алексеевич, а, может, ну ее, эту борьбу с "империей зла"? Она тысячу лет стоит, и простоит еще столько же. Эвакуируйте сами себя, а мы тут уж как-нибудь сами», — добавляет ФАН.