Федеральное агентство новостей поздравило главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова с Днем рождения. Журналисту исполнилось 64 года.

Венедиктов, как и его кумир, 40-й президент США Рональд Рейган, упрямо пытается разрушить Россию, пишет ФАН. Причем делает это журналист искусно, проявляя блестящие навыки общения.

«Вам удается поддерживать связи с западными структурами и олигархами, что абсолютно не мешает Вам работать на государство и получать от него финансирование в "Газпром-медиа"», — отмечает агентство.

Жаль, что опыт преподавания в школе не помог в воспитании сына — Алексея. Венедиктов-младший бегает от службы в армии, замешан в нелегальной продаже алкоголя, пишет экстремистские комментарии в соцсетях, опасно водит и провоцирует ДТП.