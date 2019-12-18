Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Один человек погиб при столкновении микроавтобуса и автомобиля под Иркутском

Один человек погиб при столкновении микроавтобуса и автомобиля под Иркутском

 Красноярск возглавил список городов с самыми высокими елками России

Красноярск возглавил список городов с самыми высокими елками России
МИД Украины рассказал, кто хочет присоединиться к переговорам в «нормандском формате»

МИД Украины рассказал, кто хочет присоединиться к переговорам в «нормандском формате»

 МИД ДНР озвучил дату следующей встречи контактной группы по Донбассу в Минске

МИД ДНР озвучил дату следующей встречи контактной группы по Донбассу в Минске
Трамп назвал импичмент маршем политического самоубийства демократов США

Трамп назвал импичмент маршем политического самоубийства демократов США

 Американские сенаторы пригрозили санкциями подрядчику «Северного потока-2»

Американские сенаторы пригрозили санкциями подрядчику «Северного потока-2»
Один человек погиб при столкновении микроавтобуса и автомобиля под Иркутском

Один человек погиб при столкновении микроавтобуса и автомобиля под Иркутском

 Красноярск возглавил список городов с самыми высокими елками России

Красноярск возглавил список городов с самыми высокими елками России
МИД Украины рассказал, кто хочет присоединиться к переговорам в «нормандском формате»

МИД Украины рассказал, кто хочет присоединиться к переговорам в «нормандском формате»

 МИД ДНР озвучил дату следующей встречи контактной группы по Донбассу в Минске

МИД ДНР озвучил дату следующей встречи контактной группы по Донбассу в Минске
Трамп назвал импичмент маршем политического самоубийства демократов США

Трамп назвал импичмент маршем политического самоубийства демократов США

 Американские сенаторы пригрозили санкциями подрядчику «Северного потока-2»

Американские сенаторы пригрозили санкциями подрядчику «Северного потока-2»
18:55   18 Декабря 2019
Россия

ФАН поздравил Венедиктова с Днем рождения, отметив его преданность мечте разрушить Россию

ФАН поздравил Венедиктова с Днем рождения, отметив его преданность мечте разрушить Россию

Федеральное агентство новостей поздравило главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова с Днем рождения. Журналисту исполнилось 64 года. 

Венедиктов, как и его кумир, 40-й президент США Рональд Рейган, упрямо пытается разрушить Россию, пишет ФАН. Причем делает это журналист искусно, проявляя блестящие навыки общения. 

«Вам удается поддерживать связи с западными структурами и олигархами, что абсолютно не мешает Вам работать на государство и получать от него финансирование в "Газпром-медиа"», — отмечает агентство. 

Жаль, что опыт преподавания в школе не помог в воспитании сына — Алексея. Венедиктов-младший бегает от службы в армии, замешан в нелегальной продаже алкоголя, пишет экстремистские комментарии в соцсетях, опасно водит и провоцирует ДТП.

«Вы замечательный друг, который "эвакуирует" своих товарищей за границу от любых опасностей в России. Алексей Алексеевич, а, может, ну ее, эту борьбу с "империей зла"? Она тысячу лет стоит, и простоит еще столько же. Эвакуируйте сами себя, а мы тут уж как-нибудь сами», — добавляет ФАН.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#журналист #общество #венедиктов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...