Западные СМИ намерено публикуют информацию необходимую Вашингтону в информационной войне. Цель США – дискредитировать руководство Сирии во главе с Асадом, а также исказить законную деятельность России в САР. Западная политическая цензура и пропаганда по России и Сирии начинают лопаться, как мыльный пузырь. Такого мнения придерживается член Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Как утверждает сенатор, Штаты выдают фейки, несмотря на закон и мораль. США беспардонно занимаются дискредитацией не только отдельных политических деятелей, но и целых стран, но скоро такая политика станет невозможной. Пузырь из лживых новостей в конце концов лопнет, утверждает парламентарий.

Это подтверждает и ситуация с бывшим сотрудником американского издания Newsweek Тареком Хаддадом. Он уволился из СМИ в знак протеста против жесткой цензуры, а затем опубликовал на личном сайте обличающую политику редакции статью.

«Если на официальном уровне в США выходит такая информация – по крайней мере, вопрос цензуры начинает серьезно обсуждаться, причем от первых лиц, то это демонстрирует, насколько они уже, как говорили у меня в батальоне, оборзели», - заключает Клинцевич.

По словам Клинцевича, необходимо обратить внимание и на роль «Белых касок». По его мнению, в российских СМИ было хорошо показано, как организована данная «общественная организация» и во имя каких целей она работает в Сирии. В тоже время, западные журналисты «кормили» читателей тотальной фальсификацией.

Вся грязь США направлена против России, где Сирия является лишь одной из арен борьбы, заключил парламентарий.