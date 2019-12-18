Глава «Нафтогаза» дал пессимистичный прогноз по контракту на транзит газа

Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Один человек погиб при столкновении микроавтобуса и автомобиля под Иркутском

Один человек погиб при столкновении микроавтобуса и автомобиля под Иркутском

 Красноярск возглавил список городов с самыми высокими елками России

Красноярск возглавил список городов с самыми высокими елками России
МИД Украины рассказал, кто хочет присоединиться к переговорам в «нормандском формате»

МИД Украины рассказал, кто хочет присоединиться к переговорам в «нормандском формате»

 МИД ДНР озвучил дату следующей встречи контактной группы по Донбассу в Минске

МИД ДНР озвучил дату следующей встречи контактной группы по Донбассу в Минске
Трамп назвал импичмент маршем политического самоубийства демократов США

Трамп назвал импичмент маршем политического самоубийства демократов США

 Американские сенаторы пригрозили санкциями подрядчику «Северного потока-2»

Американские сенаторы пригрозили санкциями подрядчику «Северного потока-2»
Один человек погиб при столкновении микроавтобуса и автомобиля под Иркутском

Один человек погиб при столкновении микроавтобуса и автомобиля под Иркутском

 Красноярск возглавил список городов с самыми высокими елками России

Красноярск возглавил список городов с самыми высокими елками России
МИД Украины рассказал, кто хочет присоединиться к переговорам в «нормандском формате»

МИД Украины рассказал, кто хочет присоединиться к переговорам в «нормандском формате»

 МИД ДНР озвучил дату следующей встречи контактной группы по Донбассу в Минске

МИД ДНР озвучил дату следующей встречи контактной группы по Донбассу в Минске
Трамп назвал импичмент маршем политического самоубийства демократов США

Трамп назвал импичмент маршем политического самоубийства демократов США

 Американские сенаторы пригрозили санкциями подрядчику «Северного потока-2»

Американские сенаторы пригрозили санкциями подрядчику «Северного потока-2»
18:45   18 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Глава «Нафтогаза» дал пессимистичный прогноз по контракту на транзит газа

Глава «Нафтогаза» дал пессимистичный прогноз по контракту на транзит газа

Вероятность подписания контракта по газу между Россией и Украиной до 1 января очень мала, заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. Об этом в среду, 18 декабря, сообщает ТАСС, ссылаясь на трансляцию его выступления на YouTube-канале компании.

«Надеюсь, что контракт новый будет подписан, но уже сейчас можно говорить, что вероятность подписания до 1 января очень маленькая, но надеемся на лучшее», — сказал Коболев.

Глава «Нафтогаза» отметил, что с каждой минутой вероятность заключения нового соглашения «приближается к нулю». При этом ранее он допустил, что договор о транзите российского газа не будет подписан в текущем году, но переговоры по этому вопросу могут возобновиться уже весной следующего года. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #газ #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...