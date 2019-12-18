Глава «Нафтогаза» дал пессимистичный прогноз по контракту на транзит газа

Вероятность подписания контракта по газу между Россией и Украиной до 1 января очень мала, заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. Об этом в среду, 18 декабря, сообщает ТАСС, ссылаясь на трансляцию его выступления на YouTube-канале компании.

«Надеюсь, что контракт новый будет подписан, но уже сейчас можно говорить, что вероятность подписания до 1 января очень маленькая, но надеемся на лучшее», — сказал Коболев.

Глава «Нафтогаза» отметил, что с каждой минутой вероятность заключения нового соглашения «приближается к нулю». При этом ранее он допустил, что договор о транзите российского газа не будет подписан в текущем году, но переговоры по этому вопросу могут возобновиться уже весной следующего года.