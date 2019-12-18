Военное вторжение Турции в Ливию может усугубить конфликт в стране, считает МИД Италии

МИД Италии попросил главу террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа заморозить соглашение с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. С такой просьбой выступил глава итальянского ведомства Луиджи Ди Майо во время визита в Ливию.

В начале декабря 2019 года Саррадж и Эрдоган подписали меморандум, который предполагает передел морских границ в ущерб Греции и военное сотрудничество, передает Федеральное агентство новостей.

СМИ Италии пишут, что страна опасается военного вторжения Турции в Ливию, что может лишь усугубить конфликт в стране. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо уверен, что вмешательство Анкары в дела Ливии станет общей проблемой для властей Италии, Франции и ФРГ, хотя все три государства по-разному относятся к ситуации в стране и предлагают разные решения кризиса.

Ранее власти Египта заявили, что Турция будет поставлять боевикам ПНС Ливии оружие после заключенного меморандума. Каир напомнил о резолюции СБ ООН от 2011 года, которая запрещает поставку оружия в Ливию. Участник президентского совета ПНС Ливии Али Аль-Готрани уверен, что соглашение Сарраджа и Эрдогана нарушает международные права, а президент Турции в свою очередь заявил, что как только из Триполи поступит запрос, Анкара введет войска в Ливию.

Сейчас столицу страны — Триполи — захватили террористы ПНС Ливии, которые напрямую связаны с запрещенными в РФ группировками ИГ, «Аль-Каида» и «Братья-Мусульмане». Страну от боевиков освобождает Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара. Армия ведет антитеррористическую операцию «Аль-Карама», чтобы установить мир в стране и освободить Ливию от террористов.