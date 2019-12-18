Эксперт пожелал клонировать Беглова после ста успешных дней губернаторства

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел на посту 100 дней после своего избрания. Политологи на круглом столе в ТАСС подвели итоги по случаю круглой даты и оценили результаты работы градоначальника.

Политтехнолог Александр Ершов заметил отличие в стиле Беглова на фоне его предшественника. Глава города регулярно встречается с петербуржцами, опровергнув скепсис критиков, которые ждали, что после победы на выборах публичная активность Беглова сойдет на нет.

«Мы видим, что продолжаются радиоэфиры, телепрограмма на канале 78, поездки в районы два раза в неделю, как минимум. Не просто чайку попить. Я точно знаю, что проходят встречи с населением, и не знаю ни одного случая, где кого-то не пустили», — сказал Ершов.

Экономист Дмитрий Прокофьев полагает, что за сто дней наладить экономику города и переломить негативный тренд задача непосильная. Петербургу, убежден эксперт, нужны инвестиции и предпринимательская активность.

«Питер если сможет конкурировать с Москвой за привлечение молодежи, то это тоже будет значительный ресурс его развития. Мало-помалу исправляются ошибки и проблемы, заложенные в прошлых годах. И надеемся метрополитен будет развиваться активно, а не так, как он развивался до сих пор», — выразил сдержанный оптимизм Прокофьев.

Президент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александр Ходачек проиллюстрировал работу Беглова цифрами из утвержденного бюджета на три последующих года. В нем 15% от расходной части заложены на развитие города. Адресная инвестиционная программа на трехлетку превышает 330 миллиардов рублей. В 2020 году город рассчитывает принять 56 детских садов, 26 школ, 23 объекта здравоохранения, недостаток которых чувствуют жители районов с массовыми застройками.

Победа Беглова на губернаторских выборах, как отметил эксперт, обеспечила мощный приток федеральных средств: 65 миллиардов на развитие метро, 88 миллиардов на развитие ленинградского железнодорожного узла, наземный рейсовый транспорт и реконструкцию трех вокзалов.

Развитие промышленности, как ожидает Ходачек, поспособствует недавно утвержденный закон об инвестиционном налоговом вычете. Благодаря ему предприятия, которые обновляют свои основные фонды (например, покупают новое оборудование) более чем на 20%, смогут вернуть обратно до 90% от этой суммы. Займется с новым губернатором Петербург и проблемой мигрантов.

«У нас была пробная перепись, она сейчас даст возможность определить и обеспеченность по нормативам объектам и социальной сферы во всех районах; выявить факторы внутренней миграции, маятниковой; выявить сколько на самом деле внешних мигрантов работает в Петербурге», — сказал Ходачек.

Политолог Юрий Светов тоже заметил некоторое оживление в городе на Неве за минувшие три месяца.

«Сонное царство закончилось, есть движение от человека, которого избрали губернатором. Ему надо выходить чаще на контакты с активной частью общества, на поколение 30, 40-летних особое внимание нужно обратить», — высказал свое пожелание эксперт.

Политтехнолог Андрей Таннер заметил, что за сто дней фразы «качество жизни» и «комфортная среда» стали наполняться в Петербурге смыслом. Председатель Центра общественного контроля Анна Филоненко обратила внимание на открытость команды губернатора и на обнадеживающие закупки снегоуборочной техники.

«1800 машин сейчас. — подсчитала она. — Это всего лишь 60% от той потребности, которая необходима город, чтобы в снежную пору справиться с проблемами. К 2024 году планируют поменять схему уборки улиц - это очень важно. За основные магистрали будет отвечать комитет по благоустройству, а дворовые - районная администрация и муниципалитеты».

Продолжая высказывать пожелания к работе петербургской администрации, Прокофьев призвал прислушиваться к бизнесу, Филоненко — не сбавлять темпы и вдумчиво работать с кадрами, Светов высказался за превентивное решение мусорных проблем, а Ершов — клонировать Беглова.