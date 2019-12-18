40 граждан Израиля задержали в столичном аэропорту «Домодедово»

Около четырех десятков граждан Израиля задержали в столичном аэропорту «Домодедово», передает израильское посольство в Москве.

Как сообщили дипломаты, пока причины задержания неизвестны, но есть информация, что приехавшие в Москву граждане Израиля являются туристами.

В посольстве также отметили, что с начала года Израиль отказал более 5,5 тысячи российских туристов во въезде на территорию государства. При этом все российские туристы на момент прилета имели путевки, ваучеры в отели и необходимое количество денег, но Израиль принимает решение не пускать их на территорию страны.

«Российская сторона не комментирует решения, принятые релевантными израильскими властями в местах пересечения границы российскими гражданами», — передает слова пресс-атташе посольства России в Израиле Александра Гаврилова «Интерфакс».

Безвизовый режим между РФ и Израилем действует на протяжении 11 лет.

В пресс-службе московского аэропорта «Домодедово» напомнили, что пограничный контроль находится в компетенции государственных органов.