Франция может сгладить негативное влияние США на ситуацию в Сирии — эксперт

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном коснулся сирийского вопроса. Российский лидер рассказал об успешной реализации соглашений РФ и Турции по ситуации на северо-востоке страны и в Идлибе.

Кроме того, лидеры сошлись во мнении, что активное противостояние террористическим группировкам в Сирии остается одним из ключевых направлений и требует тесного сотрудничества стран, сообщает пресс-служба Кремля.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в беседе с ФАН заявил, что, если высказанная Путиным в ходе переговоров с Макроном позиция вполне правомерна и понятна, поскольку РФ внесла решающий вклад в разгром ИГ* в САР, то слова лидера Франции, которая почти ничего не сделала для победы над террористами, звучат малоубедительно.

«Подлинная победа в данной войне против радикалов-исламистов, бесспорно, принадлежит России и русскому солдату. Поэтому подобные сравнения здесь неуместны», — отметил эксперт.

При этом эксперт не исключил, что в новых политических условиях можно рассчитывать на новое сотрудничество сторон. РФ и Турция успешно контактируют по сирийскому урегулированию, подчеркнул Бредихин.

Россия хотела бы в той или иной мере привлечь и другие страны к процессу восстановления и налаживанию ситуации в Сирии (и не только там). Кандидатом на роль партнера в этом процессе как раз может стать Париж, считает эксперт. Он отметил, что телефонный разговор состоялся после встречи «нормандской четверки».

Возможно, там Путин и Макрон обсуждали не только Сирию, но и конфликт в Донбассе.

«На данных направлениях важно наличие как можно большего числа стран, которые могли бы проводить адекватную миротворческую политику вместе с Россией. Сейчас Париж теоретически может стать таким союзником. По крайней мере, он может как-то сглаживать негативное влияние со стороны США. Поэтому Франция, хотя и не будет участником военных действий против террористов, может оказаться полезной в дипломатической сфере», — заключил собеседник издания.

Ранее ФАН опубликовал третью статью из серии материалов о Сирии. В ней рассказывается, какую роль сыграла Россия в ликвидации террористов на территории САР. Вторая часть повествует о связях США с боевиками ИГ*, а первая — об авторе фейков о ЧВК «Вагнера» Денисе Короткове, которого спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский.

В четвертой публикации журналисты ФАН рассказали, как США организовали в России целую сеть СМИ, которые распространяют вбросы боевиков.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ