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18:18   18 Декабря 2019
Россия

Москва просит Токио впредь не допускать инцидентов с японскими рыбаками

Москва просит Токио впредь не допускать инцидентов с японскими рыбаками

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва призывает Токио принять меры по соблюдению двухсторонних договоренностей, чтобы не допускать повторения инцидента с задержанными рыболовными судами в водах южной части Курил.

«Мы обращаем внимание, что соглашение (о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года) действует уже 20 лет. При этом его реализация ежегодно омрачается подобными нарушениями», — отметила Захарова в ходе брифинга в среду, 18 декабря.

Японские рыболовные судна занимаются отловом осьминогов в районе южных курильских островов на основе соглашения от 1998 года. Пограничная служба по результатам проверки японских судов выявила на пяти кораблях несоответствие фактического объема улова с данными в промысловых журналах.

Захарова сообщила, что российские пограничники предоставили экипажам японских судов трехдневный сухой паек руководствуясь гуманитарными соображениями. Также прорабатывается возможность доставки топлива, одежды и необходимых медикаментов из Японии.

По информации Погранслужбы ФСБ России среди членов японских экипажей есть моряки с серьезными заболеваниями. Данный факт принимается во внимание пограничными службами.

«Соответствующие лекарства планируется доставить», — подчеркнула Захарова.

Ранее генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что российские пограничники задержали пять японских рыболовных судов вместе с экипажем в водах южной части Курил. В связи с ухудшением погодных условий и для выяснения всех обстоятельств японские суда препровождены в морской терминал Южно-Курильска на Кунашире.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #япония #курилы

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