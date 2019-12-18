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19:37   18 Декабря 2019
Россия

Малькевич предостерег Россию от кибератак во время выборов в Госдуму в 2021

Малькевич предостерег Россию от кибератак во время выборов в Госдуму в 2021

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в беседе с изданием iReactor подчеркнул, что России необходимо готовиться к технологической весне 2020, чтобы защитить выборы в Государственную думу.

Малькевич рассказал что в его телефоне произошли сбои сразу после его текста на тему кибератак со стороны Запада. Он убежден, что его телефон «отрубили» из-за попыток вести «цифровое просвещение» граждан.

Об этом руководитель фонда написал в своем Telegram-канале. Малькевич связал свою колонку во «Взгляде», которая посвящена иностранным ПО на российских гаджетах, с перебоями в его телефоне.

«В общем, преподают мне товарищи "уроки кибервоспитания". За то, что посмел заниматься цифровым просвещением», — заключил член Общественной палаты РФ.

В беседе с iReactor Мелькевич отметил, что очень заинтересован в изучениии борьбы с новыми информационными угрозами.

«У нас сейчас принята страусиная позиция — у многих чиновников, ответственных руководителей — не буди лихо, пока оно тихо, давайте не будем раскачивать лодку, и все как-то само собой обойдется. Не обойдется», — сказал он.

Малькевич упомянул свое недавнее выступление в Совете Федерации, где он рассказывал «о защите детей от взрослого контента» и о подобных системах шпионажа. По его словам, публика, услышав сразу все данные, собранные в один доклад, была очень удивлена. Информация произвела на слушателей, по словам Малькевича, эффект «разорвавшейся бомбы».

Глава фонда обратил внимание на то, что организация планирует и дальше заниматься вопросами информационных угроз и отметил в этом смысле необходимость обратиться к китайскому опыту. А также упомянул блокировку своего смартфона, которую считает знаковой.

«Я воспринимаю эту блокировку моего смартфона как первое китайское предупреждение. Так вот, оно не китайское, это совершенно понятно. Первое заокеанское предупреждение о том, что вы все правильно, Александр Александрович, понимаете, вот почувствуйте нашу любовь. Но они ошиблись, не с тем столкнулись. Мы, русские люди, от этого только злее становимся», — сказал он.

Завершая свои размышления, Малькевич предостерег Россию от кибератак, которые, считает он, посыпятся на страну в период выборов в Госдуму.

«Там будут отрабатываться против нас технологии. Если мы не сможем там что-то противопоставить, то в 2021 году на выборах в Госдуму мы уже получим очень существенный удар, мы их пропустим. Потому что я не вижу пока ни у кого готовности к противодействию», — подвел он итог своим размышлениям.

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Автор: Лев Собакин

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