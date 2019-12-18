«Новая газета» обслуживает интересы людей, желающих сноса действующей российской власти. Об этом заявил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в беседе с Федеральным агентством новостей в среду, 17 декабря.

Либеральное издание находится в кластере так называемой оппозиционной журналистики, которая обслуживает интересы тех, кто желает свержения нынешней власти в РФ. Редакция газеты ради подработки регулярно публиковала низкокачественные статьи, которые заказывают либо коммерческие конкуренты, либо зарубежные спецслужбы, считает собеседник издания.

«У тебя есть инструмент, и он в принципе заточен под политику, так почему бы не использовать его ликвидность?» — говорит Леонтьев.

Представитель «Роснефти» признался, что сам неоднократно ловил за руку «Новую газету» на публикации проплаченных материалов. Порой эти статьи были настолько неаккуратными, что выглядели как цветная заплатка на черно-белой стене. Кроме этого, фейки были полностью вырваны из политического контекста

Отдельно Леонтьев усмехнулся над заметками «на высочайшее имя», публикуемые «Новой». Пресс-секретарь «Роснефти» предположил, что деньги, которые газета получила за эти «доносы», были настолько большими, что они даже не хотели маскироваться. Либо настолько маленькими, что редакции издания совсем не хотелось стараться.