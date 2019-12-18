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18:43   18 Декабря 2019
Россия

Леонтьев сравнил фейки «Новой газеты» с цветной заплаткой на черно-белой стене

Леонтьев сравнил фейки «Новой газеты» с цветной заплаткой на черно-белой стене

«Новая газета» обслуживает интересы людей, желающих сноса действующей российской власти. Об этом заявил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в беседе с Федеральным агентством новостей в среду, 17 декабря.

Либеральное издание находится в кластере так называемой оппозиционной журналистики, которая обслуживает интересы тех, кто желает свержения нынешней власти в РФ. Редакция газеты ради подработки регулярно публиковала низкокачественные статьи, которые заказывают либо коммерческие конкуренты, либо зарубежные спецслужбы, считает собеседник издания.

«У тебя есть инструмент, и он в принципе заточен под политику, так почему бы не использовать его ликвидность?» — говорит Леонтьев.

Представитель "Роснефти" заявил, что ловил за руку "Новую газету" на фейках

Представитель «Роснефти» признался, что сам неоднократно ловил за руку «Новую газету» на публикации проплаченных материалов. Порой эти статьи были настолько неаккуратными, что выглядели как цветная заплатка на черно-белой стене. Кроме этого, фейки были полностью вырваны из политического контекста

Отдельно Леонтьев усмехнулся над заметками «на высочайшее имя», публикуемые «Новой». Пресс-секретарь «Роснефти» предположил, что деньги, которые газета получила за эти «доносы», были настолько большими, что они даже не хотели маскироваться. Либо настолько маленькими, что редакции издания совсем не хотелось стараться.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #новая газета #фейки

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