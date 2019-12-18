Эксперт оценил законопроект Зеленского, оставляющий без особого статуса Донбасс

Эксперты обсуждают внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским в Раду закон «о децентрализации власти». Внимание привлек тот факт, что в документе не упоминается Донбасс и особый статус Севастополя.

Закон предлагает новую систему административного деления, включающую в себя общины, округа, области и Автономную Республику Крым (АРК). Действующая конституция предусматривает особый статус Севастополя, однако в законопроекте он не упомянут. Это вызвало резкую критику документа в Крыму.

Аналогичный вопрос возникает и по поводу Донбасса. Некоторые расценили этот факт как нарушение Минских соглашений.

Глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что законопроект не противоречит минским соглашениям, пишет NEWS.ru.

«Этот документ находится в параллельной плоскости. В то же время можно допустить, что украинскими властями он будет подаваться как некая альтернатива будущему закону об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — отметил эксперт.

По его словам, Киев, скорее всего, попытается заявить о том, что отдельного решения по ДНР и ЛНР не требуется, поскольку расширяется самоуправление на всей украинской территории. Это, по заключению Бортника, может привести в политический тупик.