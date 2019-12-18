США позволяют курдским боевикам вербовать бойцов в лагере «Аль-Хол» в Сирии

Полковник в отставке и военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в беседе с Nation News заявил, что «Аль-Хол» — не единственный лагерь беженцев на территории Сирии, где сложилась кризисная ситуация.

Эксперт напомнил, что Россия уже не раз обращалась к США с просьбой разблокировать этот лагерь и выпустить беженцев. К тому же российская сторона готова помогать беженцам, но американцы упорно не идут на переговоры.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что ситуация в крупнейшем лагере беженцев «Аль-Хол», который находится на контролируемой США территории Сирии, остается критической. Это способствует радикализации его обитателей — около 70 тысяч человек.

Лагерь перенаселен, беженцы страдают от антисанитарии и нехватки медикаментов. Дети не могут учиться в школах и с самого детства воспитываются в идеях экстремизма.

«Американцы подогревают там антиасадовские настроения, лагеря становятся сосредоточением антиправительственной идеологии. Это хорошо вписывается в американскую тактику — они хотят натравить беженцев на действующую власть в Сирии», — уверен Баранец.

По словам военного эксперта, для выхода из ситуации лагерю «Аль-Хол» нужно открыть ограждения и позволить беженцам выйти и вернуться к мирной жизни.

«Американцы не просто блокируют решение этого вопроса, они подключают к этому сирийских курдов, бандформирования подыгрывают американцам. В рядах этих беженцев проводится активнейшая вербовка бойцов для курдских подразделений», — сказал собеседник издания.

Беженцы берут в руки автомат и идут воевать против армии Сирии, чтобы не умереть с голода и прокормиться, резюмировал эксперт.