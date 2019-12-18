Медиагруппа «Патриот»
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 Эстония грозится завести на сотрудников Sputnik Estonia уголовные дела

Эстония грозится завести на сотрудников Sputnik Estonia уголовные дела

40 граждан Израиля задержали в столичном аэропорту «Домодедово»

40 граждан Израиля задержали в столичном аэропорту «Домодедово»

Москва просит Токио впредь не допускать инцидентов с японскими рыбаками

Москва просит Токио впредь не допускать инцидентов с японскими рыбаками
Зеленский пролонгировал закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

Зеленский пролонгировал закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

 Эрдоган упрекнул Запад в безразличии к проблеме беженцев

Эрдоган упрекнул Запад в безразличии к проблеме беженцев

США позволяют курдским боевикам вербовать бойцов в лагере «Аль-Хол» в Сирии

США позволяют курдским боевикам вербовать бойцов в лагере «Аль-Хол» в Сирии

 Эстония грозится завести на сотрудников Sputnik Estonia уголовные дела

Эстония грозится завести на сотрудников Sputnik Estonia уголовные дела

17:50   18 Декабря 2019
Весь мир

Эстония грозится завести на сотрудников Sputnik Estonia уголовные дела

Эстония грозится завести на сотрудников Sputnik Estonia уголовные дела

В пресс-службе международного информационного агентства «Россия сегодня» сообщили, что власти Эстонии грозятся завести уголовные дела на сотрудников Sputnik Estonia, если они не прекратят работать на «Россию сегодня», сообщает РИА Новости.

В международном информационном агентстве считают действия Таллина произволом. Представители «Россия сегодня» планируют обратиться в связи с этими угрозами в ОБСЕ, ООН, ЮНЕСКО и Совет Европы.

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Автор: Роман Самойлов
#эстония #россия сегодня

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