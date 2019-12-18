Эстония грозится завести на сотрудников Sputnik Estonia уголовные дела

В пресс-службе международного информационного агентства «Россия сегодня» сообщили, что власти Эстонии грозятся завести уголовные дела на сотрудников Sputnik Estonia, если они не прекратят работать на «Россию сегодня», сообщает РИА Новости.

В международном информационном агентстве считают действия Таллина произволом. Представители «Россия сегодня» планируют обратиться в связи с этими угрозами в ОБСЕ, ООН, ЮНЕСКО и Совет Европы.