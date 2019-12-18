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США позволяют курдским боевикам вербовать бойцов в лагере «Аль-Хол» в Сирии

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17:54   18 Декабря 2019
Россия

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено. Об этом в среду, 18 декабря, оповестила Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

«Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив», — сказано в сообщении ведомства.

Последние выездные проверки, по результатам которых ведомство выдало заключение о соответствии заказчику ФКУ Упрдор «Тамань», состоялись в декабре текущего года. Заключение о соответствии, уточняют в Ростехнадзоре, говорит о том, что строительство объекта завершено, и оно соответствует проектной документации. 

Ранее стало известно, что с 8 ноября продано более 50 тысяч билетов на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга. Известно, что первый состав из Петербурга отправится 23 декабря в 14:00, а из Москвы — 24 декабря в 23:45. Стоимость билетов на поезд из столицы начинается от 2966 рублей, а из Петербурга — от 3500 рублей. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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