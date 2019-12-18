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17:35   18 Декабря 2019
Россия

Госдума завершила осеннюю сессию

Госдума завершила осеннюю сессию

Государственная дума завершила осеннюю сессию в среду, 18 декабря, сообщает РИА Новости. Во время сессии депутаты приняли 206 законов.

«206 законов приняты в рамках сессии, всего (за год) — 530. Есть предложение работу нам завершать. Заседание объявляется закрытым», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В конце заседания прозвучал гимн Российской Федерации. На следующей неделе парламентарии будут работать в регионах. Депутаты вернутся к работе после новогодних каникул.

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Автор: Роман Самойлов
#москва #госдума #осенняя сессия

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