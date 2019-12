Ученые восстановили облик девушки из каменного века по жвачке из смолы

Датские ученые восстановили облик девушки, жившей на территории страны около 5700 лет назад, по кусочку березовой смолы, который она жевала. Это первый случай, когда полный образец ДНК человека удалось получить не из костей или зубов.

Результаты исследования опубликованы на сайте журнала Nature. На жвачке эпохи неолита остались следы генома и микробиома девушки, а также фрагменты ее пищи.

Девушка жила на острове Лоллан на юге Дании. Она сильно отличалась от своих потомков — у нее была смуглая кожа и темные волосы, но голубые глаза. Ученые предположили, что кожа людей этого региона посветлела позднее, адаптируясь к свету северного солнца.

