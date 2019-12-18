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17:49   18 Декабря 2019
Весь мир

Ученые восстановили облик девушки из каменного века по жвачке из смолы

Ученые восстановили облик девушки из каменного века по жвачке из смолы

Датские ученые восстановили облик девушки, жившей на территории страны около 5700 лет назад, по кусочку березовой смолы, который она жевала.  Это первый случай, когда полный образец ДНК человека удалось получить не из костей или зубов.

Результаты исследования опубликованы на сайте журнала Nature. На жвачке эпохи неолита остались следы генома и микробиома девушки, а также фрагменты ее пищи.

Девушка жила на острове Лоллан на юге Дании. Она сильно отличалась от своих потомков — у нее была смуглая кожа и темные волосы, но голубые глаза. Ученые предположили, что кожа людей этого региона посветлела позднее, адаптируясь к свету северного солнца.

Она питалась как растительной, так и животной пищей. На жвачке остались следы последней трапезы — это был фундук и мясо утки. Кроме того, на смоле нашлись следы микроорганизмов. Оказалось, что во рту у древней девушки были практически такие же микробы, что и у современных людей, включая герпес четвертого типа.

Анализ ДНК также показал, что у нее была непереносимость лактозы.

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Автор: Арсений Аскольский
#днк #дания

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