ФАН раскрыл крупную сеть русофобских СМИ Ходорковского

Федеральное агентство новостей (ФАН) раскрыло крупную сеть русофобских СМИ Михаила Ходорковского. Сбежавший из России олигарх Ходорковский имеет в стране крупную сеть русофобских СМИ, которые пытаются дестабилизировать политическую обстановку в РФ и продвигают антироссийскую политику. Сам Ходорковский этого не скрывает, а один из последних проектов он даже назвал в честь себя самого — «МБХ Медиа», то есть Михаил Борисович Ходорковский.

В 2005 году Ходорковского признали виновным в мошенничестве в крупном размере организованной группой и неуплате налогов в особо крупном размере, его приговорили к девяти годам колонии. Затем Ходорковскому увеличили срок до 14 лет за кражу у государства 890 миллиардов рублей, большую часть из которых он вывел на свои заграничные счета. По первому уголовному делу он со своими подельниками вывел 1,6 триллиона рублей. В 2013 году Ходорковский досрочно освободился, в это время на его счетах оставались огромные суммы, а затем он скрылся за границей. В России он создал собственные СМИ, благодаря которым публикуются фейковые расследования, дестабилизирующие политическую обстановку в стране, когда сам Ходорковский находится далеко за пределами Родины и живет на наворованные деньги.

В частности, Ходорковский при помощи многочисленных премий и фондов спонсирует известных российских либеральных журналистов и блогеров. Все они продвигают нужную Ходорковскому повестку и освещают жизнь в России в нужном ему ключе. Олигарх связан с либеральной «Новой газетой», а журналист Денис Коротков ведет свои «расследования» на деньги зарубежного спонсора. Директор «Новой газеты» Алексей Полухин признает, что уже давно не имеет возможности влиять на своих сотрудников, а главный редактор Дмитрий Муратов и его заместитель Сергей Соколов отрабатывают «заказуху» Ходорковского против Медиагруппы «Патриот». По такой же схеме работает «Фонтанка.ру», где ранее также числился Коротков.

Еще один купленный «агент» — Петр Верзилов, продюсер Pussy Riot и издатель «Медиазоны», которая не имеет известных источников финансирования, но по-прежнему работает и активно выдает заказные материалы. Журналисты «Медиазоны» пять раз получали премию «Редколлеги», которая финансируется фондом «Среда». Фонд учрежден Борисом Зиминым, с которым Ходорковский спонсировал «Медузу». При этом «Медуза» в 2016 году признала «Медиазону» изданием года. Как говорится, рука руку моет.

Издание The Bell Елизаветы Осетинской также отрабатывает заказы Ходорковского, так как СМИ спонсирует фонд «Династия», принадлежащий Зимину.

Ходорковский также контролирует телеканал «Дождь»: пять лет назад его пресс-секретарь Ольга Писпанен, бывшая сотрудница «Дождя», вела переговоры с Ольгой Синдеевой, основательницей канала, на тему спонсирования.

Медиапроект «Открытая Россия» превратился в личный блог беглого олигарха, он спонсируется из зарубежных стран, а в России его признали нежелательным. Сейчас СМИ превратилось в издание Open Media, оно зарегистрировано в Лондоне, а Ходорковский предложил руководить им еще одному сбежавшему из России миллиардеру — Евгению Чичваркину.

На протяжении пяти лет Ходорковский не появлялся в РФ, но за это время в стране появилась крупная сеть русофобских СМИ, которые живут на украденные у государства деньги. Большинство из этих СМИ так и не вышло на самоокупаемость, но они продолжают работать и распространять антироссийские заказные материалы.