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Москва просит Токио впредь не допускать инцидентов с японскими рыбаками

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Зеленский пролонгировал закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

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 Эрдоган упрекнул Запад в безразличии к проблеме беженцев

Эрдоган упрекнул Запад в безразличии к проблеме беженцев

США позволяют курдским боевикам вербовать бойцов в лагере «Аль-Хол» в Сирии

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17:28   18 Декабря 2019
Россия

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила собственное издание

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила собственное издание

Пресс-служба социальной сети «ВКонтакте» сообщает о запуске собственного электронного издания «Фокус», передает ТАСС.

По словам главного редактора Влада Леготкина, пользователи издания смогут прочитать интересные статьи и интервью, материалы о новых приложениях и благотворительных акциях. Также в «Фокусе» будет возможность пользоваться плейлистами и узнавать актуальные новости из мира интернета.

«Мы всегда думаем о том, что интересно аудитории и как будет удобнее это узнавать. <…> Теперь появилась отдельная вкладка и для редакционных материалов», — заявил координатор партнерских проектов социальной сети Павел Белов.

Часть материалов издания «Фокус» будет связана с продуктами «ВКонтакте». Читать материалы можно будет прямо с официального приложения социальной сети или в официальном сообществе «Фокус».

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Автор: Роман Самойлов
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