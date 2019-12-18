Россияне стали чаще направлять материнский капитал на образование детей

Все больше россиян направляют материнский капитал на образование детей, уход и присмотр. При этом два-три года назад эти деньги, как правило, уходили на покупку и строительство жилья. Об этом рассказал глава ПФР Антон Дроздов.

«Если еще 2–3 года назад 98% маткапитала направлялось на покупку жилья, то сейчас только 70% направляется на жилье, 20% — это на образование детей», — сказал он.

Напомним, программа материнского капитала действует в РФ с 2007 года. Недавно президент Владимир Путин продлил ее действие до конца 2021 года. Сертификат на материнский капитал может получить семья, в которой родился второй и последующие дети.