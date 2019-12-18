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17:53   18 Декабря 2019
Россия

Россияне стали чаще направлять материнский капитал на образование детей

Россияне стали чаще направлять материнский капитал на образование детей

Все больше россиян направляют материнский капитал на образование детей, уход и присмотр. При этом два-три года назад эти деньги, как правило, уходили на покупку и строительство жилья. Об этом рассказал глава ПФР Антон Дроздов.

«Если еще 2–3 года назад 98% маткапитала направлялось на покупку жилья, то сейчас только 70% направляется на жилье, 20% — это на образование детей», — сказал он. 

Напомним, программа материнского капитала действует в РФ с 2007 года. Недавно президент Владимир Путин продлил ее действие до конца 2021 года. Сертификат на материнский капитал может получить семья, в которой родился второй и последующие дети.

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #материнский капитал

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