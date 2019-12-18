Погода в столице в среду побила рекорд 60-летней давности

Температура воздуха в столице в среду поднялась до 2,9 градуса тепла, побив рекорд 1956 года. Об этом 18 декабря сообщил телеканал Москва 24.

Однако до абсолютного рекорда, установленного в 1886 году, не хватило чуть больше двух градусов. Тогда 18 декабря температура воздуха в Москве составила 5,3 градуса тепла.

По информации СМИ, аномальное тепло сохранится в городе до четверга.

Ранее метеоролог сообщила, что температура воздуха в столице на предстоящей неделе бьет рекорды 140-летней давности. Она заявила, что до 22 декабря в Москве сохранится очень теплая для декабря погода. Переменная облачность и отсутствие осадков ожидаются только под конец недели.