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18:06   18 Декабря 2019
Политика

Меркель предупредила, что Германия не приемлет никакие экстерриториальные санкции

Меркель предупредила, что Германия не приемлет никакие экстерриториальные санкции

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что страна не приемлет никаких экстерриториальных санкций, не важно, против «Северного потока -2» они или против Ирана. Такое заявление она сделала в среду, 18 декабря, в Бендестаге.

«Мы против экстерриториальных санкций, и причем не со вчерашнего дня, с аналогичной проблемой мы столкнулись в контексте Ирана», — сказала она.

Канцлер также отметила, что не видит никакого выхода, кроме как вести с Соединенными Штатами «решительные переговоры» о том, что ФРГ не приемлет подобной практики. Кроме того, Меркель обратила внимание на то, что сейчас идут активные переговоры по транзиту газа через территорию Украины с начала 2020 года. По ее мнению, чрезмерные дискуссии вокруг «Северного потока — 2» могут негативно на них отразиться.

Сенат Конгресса Соединенных Штатов 17 декабря одобрил законопроект об оборонном бюджете на следующий год. Так, администрация обязана будет наложить ряд санкций на российские газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В поддержку документа проголосовала Палата представителей 11 декабря, а теперь для вступления в силу его должен подписать американский лидер Дональд Трамп, который уже высказал свою готовность это сделать.

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Автор: Галина Кандинская
#россия #сша #германия #санкции #северный поток - 2

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