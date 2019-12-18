Сенатор усомнился, что Франция может претендовать на влияние в Сирии

Французы в свое время «наломали много дров», разорвав дипломатические отношения с Сирией. Такого мнения придерживается зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Об этом парламентарий рассказал «Политике Сегодня», комментируя переговоры Путина и Макрона.

По мнению сенатора, единственное, чем Франция могла бы положительно повлиять на нынешнюю обстановку в Сирии – это скорректировать свою политику в отношении государства. Особенно это касается налаживания дипломатических каналов вместо обострения конфликта в рамках диалога с НАТО и отношений с США.

«Я единственное пока вижу: возможность французов повлиять на ситуацию в Сирии в положительном ключе – это, что в свое время они пригрели кучу всяких разных оппозиционеров. Они (французы) даже забрали официальное сирийское посольство, которое должно работать на интересы Сирии, и неизвестно, кому его отдали во Франции, то есть сирийская власть этого дела недостойна. Они много дров наломали. Они бы сейчас с этим багажом разобрались», — посоветовал Климов.

Формально за «наломанные» дрова своего предшественника Николя Саркози, который решил отозвать посла из Сирии в 2012 году, нынешний французский лидер отвечать не должен. Однако задуматься над улучшением дипломатических отношений все же стоит, добавил Климов.

«Сирия всегда исторически была в поле зрения Франции. Не только современной. Поэтому исторически сложилась определенная привычка работать по этой территории более углубленно. Французы считают, что это зона их национальных интересов. Но это спорный тезис на самом деле», — заключил сенатор.

Накануне российский президент Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Путин проинформировал Макрона о ходе выполнения российско-турецких договоренностей по северо-востоку страны и провинции Идлиб.

Обе стороны подтвердили приверженность решительной борьбы с терроризмом и тесной координации действий на этом направлении. Путин и Макрон также подчеркнули значимость продвижения межсирийского политического процесса.