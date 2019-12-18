Ученые выяснили, что поедание перца чили снижает риск болезней сердца

Итальянские ученые выяснили, что регулярное употребление перца чили уменьшает риск смертности от сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.

Пресс-релиз исследования Средиземноморского института неврологии Neuromed опубликован на EurekAlert!. В нем участвовали почти 23 тысячи человек. За их здоровьем наблюдали в течение восьми лет. Выяснилось, что участники исследования, которые ели красный острый перец не менее четырех раз в неделю, на 40% реже умирали от сердечного приступа. Риск смерти от нарушения мозгового кровообращения снизился более чем на 50%. Таковы результаты по сравнению с теми, кто редко употреблял этот продукт или вообще от него отказался.

При этом защитный эффект перца не зависел от типа питания испытуемых. Ученые подчеркнули важность дальнейших исследований, которые позволят понять механизм влияния перца на организм.