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17:14   18 Декабря 2019
Россия

МИД просит россиян быть осторожными в Индии в связи с беспорядками

МИД просит россиян быть осторожными в Индии в связи с беспорядками

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к россиянам с просьбой соблюдать осторожность находясь в Индии, сообщает ТАСС. В связи с протестами и массовыми беспорядками в стране может быть небезопасно.

«Российским гражданам, которые находятся в Индии или планируют в ближайшее время выехать в эту страну, необходимо соблюдать бдительность и осторожность, избегать массовых скоплений людей, воздержаться от посещения охваченных протестами районов», — заявила Захарова на брифинге в среду, 18 декабря.

По сообщению МИД РФ, беспорядки, которые происходят в нескольких индийских штатах, уже привели к жертвам среди мирного населения. Подобная ситуация отмечается в штатах Аруначал-Прадеш, Ассам, Мегхалая, Западная Бенгалия, Трипура и Мизорам.

«Также речь сейчас идет о сбоях в работе наземного, воздушного транспорта, нарушении связи, работы интернета и так далее», — добавила Захарова.

Причиной для возникновения протестных акций стали поправки к закону об индийском гражданстве, которые упрощают предоставление гражданства немусульманам из стран Южной Азии – Афганистана, Пакистана и Бангладеш. Массовые протесты начались на прошлой неделе в северо-восточном штате Ассам, где при разгоне шествия полицией погибло четыре участника акции. Позже власти запретили все массовые мероприятия в северо-восточном округе столицы, где прошли массовые беспорядки.

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Автор: Роман Самойлов
#мид рф #индия #беспорядки

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