Врач рассказала, сколько сливочного масла можно употреблять в день

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, сколько сливочного масла можно есть в день, а кому стоит отказаться от этого продукта. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Из-за высокого содержания холестерина масло не стоит употреблять людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также не стоит им увлекаться пациентам с атеросклерозом, с острым панкреатитом и тем, у кого есть камни в желчном пузыре.

По словам врача, сливочное масло нужно употреблять в меру. Взрослым — 20–30 граммов в день, детям — до десяти граммов. Оно богато витаминами A и D и полезно для иммунитета, кожи, ногтей, волос и нервной системы.

Альтернативой сливочному маслу могут стать растительные масла, жирная рыба, печень трески, фрукты и овощи желтого и оранжевого цвета.