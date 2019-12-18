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17:12   18 Декабря 2019
Общество

Критик убежден, с «Голубых огоньков» Киркорова и Баскова можно убрать только ногами вперед

Критик убежден, с «Голубых огоньков» Киркорова и Баскова можно убрать только ногами вперед

Знаменитый радиоведущий и музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Царьградом» рассказал, что участники «Голубого огонька» из года в год не меняются и что поможет уйти Баскову и Киркорову.

Редакция задала Соседову вопрос о том, могут ли в скором времени на телевидении в новогоднюю ночь появиться свежие лица. Радиоведущий отметил, что те, кто выступает перед зрителями в заветную ночь в последние двадцать лет, и в этом году не решатся покинуть сцену.

По его словам, все дело в недостатке ума, самовлюбленности и гигантомании некоторых российских артистов.

«Они будут до конца, только вперёд ногами их можно вынести будет с этих голубых огоньков и бесконечных концертов. Они не понимают, что должна быть какая-то дозированность в их появлении, какая-то разумность», — передает его слова «Царьград».

Собеседник издания также подчеркнул, что подобными вещами стоит интересоваться у продюсеров каналов, которые и нанимают этих артистов. Ведь, по его мнению, организаторам программ стоит учитывать мнение зрителей.

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Автор: Галина Кандинская
#новый год #голубой огонек

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