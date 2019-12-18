Москвичи смогут выбирать для регистрации брака интересные площадки

Жители Москвы в ЗАГСах смогут посетить мобильную выставку, посвященную новым площадкам для регистрации брака. Также они смогут выбрать понравившуюся для своей церемонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления ЗАГС столицы Елену Ефремову.

В мае 2019 года открылись 20 новых локаций для заключения брака. Среди интересных мест — особняк Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке, Останкинская телебашня, башни «Меркурий» и «Федерация».

Также среди площадок — храм Христа Спасителя, стадионы «Спартак-Арена» и «Лужники» и другие. Брак на новых площадках регистрируют сотрудники московских отделов ЗАГС, стоимость регистрации стандартная (350 рублей).

На новых площадках уже прошло более шести тысяч торжественных церемоний.

По словам Ефремовой, посетители ЗАГСов смогут увидеть мобильную выставку, посвященную новым площадкам. Она будет переезжать из одного отдела в другой в течение 2020 года.

«Подача заявлений на новые площадки в 2020 году уже открыта на Едином портале госуслуг и в отделах ЗАГС, закрепленных за площадками», — отметила она.

Напомним, день работника ЗАГСа отмечается ежегодно 18 декабря. В 1917 году в этот день приняли декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Он считается днем создания органов ЗАГС.