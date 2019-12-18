Истребитель Су-57 мог испытывать в Сирии двигатели второго этапа, считает эксперт

Истребитель Су-57 в Сирии мог проводить разведку и испытывать двигатели второго этапа, заявил военный эксперт Андрей Красноперов Федеральному агентству новостей.

Ранее на брифинге перед военными атташе иностранных государств начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов заявил, что российские истребители пятого поколения Су-57 прошли второй этап «обкатки» в САР.

«Продолжаются испытания самолетов пятого поколения Су-57. Проведена их повторная апробация в Сирии, в ходе которой все запланированные задачи успешно выполнены», — отметил Герасимов.

«Обкатка» истребителя вряд ли включала в себя участие в непосредственных боевых действиях, считает военный эксперт, летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.

«Боевые действия в Сирии затихли, то есть прошла самая горячая пора, когда авиация наносила постоянные удары по скоплениям террористов, поэтому вряд ли новейшие истребители использовались в таком качестве. Да, очаги остались, но Су-57 спокойно мог проводить разведку местности, вести радиоразведку», — отметил Красноперов.

По словам эксперта, в Сирии могла проходить проверка работоспособности двигателей второго этапа. Ранее их испытания уже проводились в составе летающей лаборатории.

«Так проверяются режимы работы двигателей при высоких температурах, ведь когда большой плюс, тяга двигателей падает, компрессору тяжелее сжать воздух, что очень серьезно сказывается на пилотажных свойствах машины. Это тоже испытание, а Сирия — шикарный полигон», – подчеркнул Красноперов.

Су-57 – российский истребитель пятого поколения, впервые поднявшийся в воздух в 2010 году. Он предназначен для поражения всех видов наземных, воздушных и надводных целей. Двигатели второго этапа для Су-57 – это новая силовая установка с новыми вентиляторами и системой управления. В двигатель внедрено множество новшеств, которые не имеют аналогов в мире.