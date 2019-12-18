Актер Алексей Панин угрожал побоями петербургскому таксисту

Скандально известный актер Алексей Панин оскорбил таксиста и выдернул рычаг переключения передач в автомобиле. Случай произошел в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно в среду, 18 декабря.

Водителем, которому «посчастливилось» обслуживать знаменитость, оказался 32-летний мужчина, работающий в фирме «Столичная транспортная компания». Петербуржец сообщил, что вез актера по центру города на «Мерседесе». Когда автомобиль доехал до дома №15 по Гончарной улице, между ним и Паниным вспыхнул конфликт.

«[Ударю — ред.] так, что в полиции не помогут, придурок!» — крикнул Панин.

Актер не только угрожал побоями и расправой, но и повредил автомобиль перевозчика, вырвав в нем рычаг переключения скорости. Другие детали происшествия не приводятся, однако известно, что подвозивший эксцентричную знаменитость мужчина написал заявление в полицию.

Панин прибыл в Северную столице для съемок в шоу «На игле». Об этом сам актер рассказал в своем Instagram.