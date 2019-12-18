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17:07   18 Декабря 2019
Сирия

Задачи России в Сирии не требуют увеличения военного контингента — Джабаров

Задачи России в Сирии не требуют увеличения военного контингента — Джабаров

Накануне глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов сделал заявление о том, что увеличение российских войск на территории Сирии не планируется. Сенатор Владимир Джабаров отметил, что это с связано с успехами России в исполнении своих задач.

Валерий Герасимов рассказал, что состав российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме останется без изменений. По его словам, российских военных, которые находятся в арабской стране на данный момент достаточно для помощи Дамаску в борьбе с бандформированиями.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «ПолитЭксепртом» заявил, что эти слова начальника Генштаба в очередной раз доказывают, что российская сторона выполняет в Сирийской Арабской Республика (САР) конкретную задачу.

«Мы не собираемся строить новые базы и увеличивать численность контингента, потому что нам это не нужно. Задача состоит в том, чтобы держать ситуацию под контролем законно избранного президента Сирии», — сказал он.

Россия оказывает помощь правительственной армии в избавлении страны от международного терроризма, объяснил он. В заключение Джабаров отметил, что не сомневается в успешном выполнении РФ своих задач.

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Автор: Лев Собакин
#россия #сирия

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