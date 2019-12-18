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16:51   18 Декабря 2019
Россия

«Новая» стала рекламной газетой и ворует право других изданий называться СМИ – Милонов

«Новая» стала рекламной газетой и ворует право других изданий называться СМИ – Милонов

«Новая газета» стала изданием для рекламных объявлений и забрала право у других называться СМИ. К такому выводу пришёл депутат Госдумы Виталий Милонов заявив, что помойными новостями редакция убивает в России свободу слова.

Парламентарий прокомментировал большое журналистское расследование, посвященное деятельности «Новой газеты» от ФАН. Напомним, журналисты выяснили, как готовятся заказные новости о деятельности России в Сирии и сколько стоят публикации «компроматов».

Виталий Милонов, комментируя открывшиеся факты Nation News, подчеркнул, что это нельзя оставлять без внимания. По мнению депутата, в истории должны разобраться правоохранители, потому что речь идёт о публикациях «заранее подложной информации», что нарушает права граждан.

Кроме того, Милонов предложил проверить профпригодность главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Парламентарий утверждает, что журналист превратил издание в «сливной бачок для беглых уголовников».

Напомним, по данным ФАН заказной материал на страницах «Новой газеты» оценивается в два миллиона рублей, «своим» положена скидка – новость обойдётся в один миллион. Главными заказчиками являются беглый олигарх Михаил Ходорковский, американские фонды и некоторые губернаторы.

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Автор: Александра Щербакова
#милонов #новая газета

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