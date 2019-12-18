Ростат выяснил, что уровень безработицы в ноябре составил 3,5 миллиона человек

Уровень безработицы в России в ноябре составил 3,5 миллиона человек. Показатель уменьшился на 4% по сравнению с ноябрем прошлого года и увеличился на 0,9% по сравнению с нынешним октябрем. Таковы данные Росстата.

Отмечается, что показатель составляет примерно 4,6% трудоспособных граждан в возрасте от 15 лет. При этом в органах занятости в качестве безработных зарегистрированы 700 тысяч человек, пособие по безработице получали 500 тысяч человек.

Общая численность рабочей силы в РФ, по данным предварительного исследования, составила 76,2 миллиона человек, или 52% численности населения страны.