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США позволяют курдским боевикам вербовать бойцов в лагере «Аль-Хол» в Сирии

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16:51   18 Декабря 2019
Россия

Ростат выяснил, что уровень безработицы в ноябре составил 3,5 миллиона человек

Ростат выяснил, что уровень безработицы в ноябре составил 3,5 миллиона человек

Уровень безработицы в России в ноябре составил 3,5 миллиона человек. Показатель уменьшился на 4% по сравнению с ноябрем прошлого года и увеличился на 0,9% по сравнению с нынешним октябрем. Таковы данные Росстата.

Отмечается, что показатель составляет примерно 4,6% трудоспособных граждан в возрасте от 15 лет.  При этом в органах занятости в качестве безработных зарегистрированы 700 тысяч человек, пособие по безработице получали 500 тысяч человек.

Общая численность рабочей силы в РФ, по данным предварительного исследования, составила 76,2 миллиона человек, или 52% численности населения страны.

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Автор: Арсений Аскольский
#росстат #безработица

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