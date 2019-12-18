Победителем народного голосования премии «Headliner года» стал глава отрядов «Лиза Алерт»

Победителем народного голосования премии «Headliner года» стал глава поисково-спасательных отрядов «Лиза Алерт» Григорий Сергеев, участвовавший в самой первой операции по поиску пропавшего ребенка. Народное голосование длилось с середины октября, Сергеев представлял номинацию «Социальные и общественные проекты».

По словам Сергеева, за девять лет с момента начала работы отрядов спасено более 46 тысяч пропавших людей, которых волонтеры нашли живыми. Руководитель отрядов уверен, что для спасения человеческих жизней необходимо привлекать различные ресурсы, какие бы трудозатратные они ни были.

Григорий Сергеев получит один миллион рублей как победитель народного голосования. Кроме того, еще трое человек получат гранты в размере 200 тысяч рублей на развитие своих проектов.

Премия «Headliner года» состоялась в третий раз, с ее помощью поощряются лидеры движений и инициатив, которые реализуются на территории России.

Отряд «Лиза Алерт» стихийно сформировался в сентябре 2010 года, когда в Подмосковье пропала пятилетняя Лиза Фомина и ее тетя. Тело девочки нашли спустя десять дней, она вместе с тетей умерла от переохлаждения. Московский предприниматель Григорий Сергеев принимал участие в поисках Лизы, имя которой теперь носит поисково-спасательный отряд, имеющий «филиалы» во многих крупных городах России.