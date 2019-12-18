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16:58   18 Декабря 2019
Россия

Жириновский призвал вести антиалкогольную кампанию в стране

Жириновский призвал вести антиалкогольную кампанию в стране

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал убрать алкоголь из буфетов Госдумы, а в магазинах спрятать напитки за занавеску с предупреждающей надписью.

По словам депутата, необходимо запретить продажу алкоголя повсеместно, закрыть бары, а также не открывать курительные комнаты в аэропортах. Политик призвал ввести антиалкогольную кампанию в России.

«Чтобы в магазинах нигде эти бутылки не стояли, пусть за занавеской будут, на которой надо написать «отрава», чтобы входил и коленки бы дрожали. Надо начинать с нашего буфета, с наших столовых, убрать весь алкоголь», — подчеркнул Жириновский.

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Автор: Виктория Разумовская
#жириновский #лдпр #алкоголь

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