Жириновский призвал вести антиалкогольную кампанию в стране

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал убрать алкоголь из буфетов Госдумы, а в магазинах спрятать напитки за занавеску с предупреждающей надписью.

По словам депутата, необходимо запретить продажу алкоголя повсеместно, закрыть бары, а также не открывать курительные комнаты в аэропортах. Политик призвал ввести антиалкогольную кампанию в России.