Жириновский призвал вести антиалкогольную кампанию в стране
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал убрать алкоголь из буфетов Госдумы, а в магазинах спрятать напитки за занавеску с предупреждающей надписью.
По словам депутата, необходимо запретить продажу алкоголя повсеместно, закрыть бары, а также не открывать курительные комнаты в аэропортах. Политик призвал ввести антиалкогольную кампанию в России.
«Чтобы в магазинах нигде эти бутылки не стояли, пусть за занавеской будут, на которой надо написать «отрава», чтобы входил и коленки бы дрожали. Надо начинать с нашего буфета, с наших столовых, убрать весь алкоголь», — подчеркнул Жириновский.