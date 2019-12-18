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16:44   18 Декабря 2019
Россия

Клинцевич заявил о готовности России к войне с НАТО

Клинцевич заявил о готовности России к войне с НАТО

Москва готова к потенциальному крупномасштабному военному конфликту с НАТО. Военное руководство РФ приняло для этого все необходимые меры. Об этом в среду, 18 декабря, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. 

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов прокомментировал сценарии интенсивных военных учений НАТО, которые, по его мнению, говорят о подготовке альянса к крупномасштабному военному конфликту. 

«Обороноспособность России находится на высочайшем уровне, российским военным руководством уже предприняты все необходимые меры для действий в случае подобного негативного сценария», — заявил Клинцевич.

Североатлантический альянс в настоящий момент осваивает театр военных действий, в том числе в бывших прибалтийских республиках СССР и бывших странах Варшавского договора. Этот факт вызывает глубокую озабоченность в России, особенно на фоне прекращения участия США в ДРСМД, отметил член Совфеда. 

Москва, в свою очередь, не планирует никаких вторжений, в чем ее постоянно обвиняет Запад. «Агрессия», регулярно приписываемая России, является лишь поводом для наращивания мощи НАТО, резюмировал Клинцевич. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #нато #клинцевич #политика #война #общество

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