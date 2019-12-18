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16:33   18 Декабря 2019
Россия

В Фонде кино утвердили проекты, которые получат господдержку

В Фонде кино утвердили проекты, которые получат господдержку

Пресс-служба Фонда кино сообщила, что Совет утвердил 21 проект организаций кинематографии, которые получат господдержку.

«По итогам проведения в 2019 году второго конкурса проектов, претендующих на получение поддержки производства национальных фильмов, советом Фонда кино под председательством советника президента РФ по культуре Владимира Толстого утвержден список из 21 проекта организаций, не входящих в число кинокомпаний — лидеров отечественного кинопроизводства, которые будут поддержаны Фондом кино», — говорится в сообщении.

Ранее проекты были оценены сценарной рабочей группой и экспертным советом Фонда кино. Господдержку получат такие фильмы, как «Гензель и Гретель» («Визарт фильм»), «Бешенство» («Резервная копия») и «Спасите Колю!» («Мотор фильм студио»). Частично возвратное и частично безвозвратное финансирование получат картины «Счастье мое» («2Д Целлулоид»), «Отель Белград» («Старт Студио») и «Летчик» («Интерфест»).

Фонд кино также окажет поддержку анимационному фильму «Коты Эрмитажа», показы которой планируются за рубежом, и фильму «Пальма» про верную собаку, ожидающую хозяина у трапа самолета.

Фонд социальной и экономической поддержки отечественного кинематографа был создан в 1995 году. Главные цели Фонда – обеспечение условий для создания качественных отечественных фильмов, их поддержка и обеспечение конкурентоспособности.

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Автор: Роман Самойлов
#господдержка #фонд кино

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