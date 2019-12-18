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16:38   18 Декабря 2019
Россия

Медведев подписывает нормативные акты до конца дня 31 декабря

Медведев подписывает нормативные акты до конца дня 31 декабря

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что ему приходится подписывать нормативные акты почти до конца дня 31 декабря. По его словам, обычно приносят целые стопки таких документов.

На заключительном пленарном заседании осенней сессии Госдумы в среду, 18 декабря, глава правительства обратил внимание на необходимость своевременного выхода принимаемых нормативных актов, чтобы законы заработали уже с 1 января.

«Я, в отличие от Госдумы, эти документы подписываю практически до конца 31 декабря», — заявил Медведев.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#медведев

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