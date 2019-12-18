Медведев подписывает нормативные акты до конца дня 31 декабря

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что ему приходится подписывать нормативные акты почти до конца дня 31 декабря. По его словам, обычно приносят целые стопки таких документов.

На заключительном пленарном заседании осенней сессии Госдумы в среду, 18 декабря, глава правительства обратил внимание на необходимость своевременного выхода принимаемых нормативных актов, чтобы законы заработали уже с 1 января.