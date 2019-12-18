Российский дипломат Мария Захарова, отвечая на вопросы на брифинге в среду, 18 декабря, высказалась о том, что российских журналистов не пускают на Украину даже после приглашения президента страны Владимира Зеленского.

Политик напомнила о недавнем случае с российским журналистом, которого не пустили на территорию Украины из-за того, что он посещал Крым в 2016 году.

«Все эти инциденты произошли после того как 9 декабря президент Украины публично пригласил журналистов российских СМИ освещать ситуацию, которая происходит в стране», — добавила она.

Захарова также обратила внимание на то, что Зеленский «говорил на камеру, что он не лох», и отметила, что российская сторона «уточнила в словарях, что это значит». Дипломат подчеркнула, что хочет верить, что украинский лидер действительно не такой.

«После этих слов журналисты решили принять это предложение, чем это все закончилось, вы знаете. Мы понимаем, что президенту выполнить свои слова непросто», — заключила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 декабря в рамках саммита «нормандской четверки» публично заявил, что российские журналисты могут смело приезжать на Украину и освещать ход событий. Однако после этого произошел целый ряд отказов.